Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук рассказала о будущих поставках антибиотиков и обезболивающих

Отечественные препараты так же эффективны, как и импортные аналоги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этой зимой жители Удмуртии столкнулись с недостатком некоторых медицинских препаратов в аптеках и больницах. В частности, наибольшее беспокойство вызывало отсутствие антибиотиков и жаропонижающих, а также обезболивающего артикаина в стоматологических поликлиниках.

Как рассказала зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, перебои с поставками первых двух групп препаратов произошли из-за нарушений в логистике, и в дальнейшем такая ситуация уже не должна повториться.

«Эта проблема имела место во всех субъектах Российской Федерации и была связана с изменением логистики при поставках. Мы активно импортозамещаемся, переходим на других производителей, поэтому наблюдались сбои. На сегодняшний день проблема по большей части решена. Дефицитные группы препаратов в республику поступили и сейчас распределяются по аптекам. Я думаю, что дальше будет еще легче. Новые цепочки поставок уже сформированы, и сейчас нужно только поставить снабжение на поток», – заявила Эльвира Пинчук.

При этом вице-премьер подчеркнула, что клинические испытания показывают эффективность отечественных аналогов импортных лекарств.

С артикаином ситуация иная, у поставщиков он есть, но значительно подорожал, и объем финансирования по ОМС не позволяет республиканской стоматологической поликлинике закупать препарат по такой стоимости.

«Наша задача сейчас найти возможность финансирования, чтобы пациенты могли получать помощь того же качества, к которому они привыкли. Мы сформировали потребность в артикаине и будем поднимать вопрос о необходимости изыскать из бюджета республики в 2023 году средства на его закупку за счет бюджета. Помимо артикаина мы там же указали и световые пломбировочные материалы, так как пациенты жалуются и на то, что сейчас ставят цемент», – рассказала вице-премьер Удмуртии.

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