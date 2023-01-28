Погода в Ижевске на 28 января: -5 градусов, снег и гололедица

В Ижевске ожидается снег Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 28 января.

Сейчас территория Удмуртии находится под влиянием фронтального раздела, поэтому в первую половину дня пройдет небольшой снег.

Температурный фон сохранится выше климатических норм, днем ожидается -3..-5°С.

По данным Удмуртского гидрометцентра, на дорогах местами сохраняется гололедица, снежный накат.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 752 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

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