Погода в Ижевске на 28 января: -5 градусов, снег и гололедица

В Ижевске ожидается снег
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 28 января.
Сейчас территория Удмуртии находится под влиянием фронтального раздела, поэтому в первую половину дня пройдет небольшой снег.
Температурный фон сохранится выше климатических норм, днем ожидается -3..-5°С.
По данным Удмуртского гидрометцентра, на дорогах местами сохраняется гололедица, снежный накат.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 752 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
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