Житель Москвы лишился 300 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку Ижевска

Фото: архив КП

27-летний житель Москвы, приехавший в Ижевск на заработки, лишился более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Молодой человек решил воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг. Он выбрал анкету девушки, позвонил по указанному номеру телефона, но ему никто не ответил.

Но на этом история не закончилась.

На следующий день ему позвонил якобы менеджер этого сайта. Он рассказал, из-за звонков сайт заблокировали и заведение несет убытки. Он потребовал перевести деньги за разблокировку.

Звонки повторились несколько раз. Менеджер обещал вернуть все внесенные деньги.

Только когда москвич перевел более 300 тысяч рублей, а звонившие требовали еще и еще, он понял, что его развели мошенники.

Он обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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