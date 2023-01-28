За минувшие сутки COVID-19 заболели 125 жителей Удмуртии

Фото: архив КП

Сразу 125 жителей Удмуртии заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Таковы данные Роспотребнадзора региона на утро 28 января.

Среди заболевших 15 детей до 14 лет, 28 человек старше 65 лет.

Отмечается, что случаи заболеваний зарегистрированы на 12 из 30 административных территориях республики. В Ижевске заболел 61 житель.

Выявлено 29 семейных очагов.

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