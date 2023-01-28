Врач рассказала о правильном закаливании

Начинать закаливаться надо правильно! Фото: Архив КП

Всем известно, что закаливание укрепляет иммунитет, а закаляющиеся люди реже болеют. Но как правильно это делать, когда начинать и кому это противопоказано? На эти вопросы отвечает врач-терапевт Марина Константинова в беседе с RT.

По словам эксперта, закаливание можно начинать в любом возрасте, но нужно это делать правильно и последовательно.

«Организм должен адаптироваться к перепадам температур. Вылив на себя сразу ведро холодной воды, вы рискуете заболеть или вызвать обострение хронических заболеваний и нанесете своему организму только вред. Изначально процедуры должны быть короткими – от нескольких секунд – с постепенным увеличением по времени. Лучше и безопаснее начинать закаливание летом либо поздней весной – после спада заболеваемости простудами», – подчеркнула Марина Константинова.

У закаливания есть ряд противопоказаний: это ОРВИ, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания мочеполовой системы, стадия обострения хронических заболеваний, аллергия на холод.

Терапевт рекомендует начинать закаливание с воздушных процедур. Нужно чаще проветривать комнату, постепенно снижая температуру до +17...+19°С. Одежда должна быть максимально легкой. Постепенно нужно подключить умывание холодной – +20...+22°С – водой.

Температуру воды для обливания также рекомендуется снижать постепенно, на 1-2°С каждые 5-7 дней.

«Первые две недели обливайте только кисти и ступни, затем постепенно подключайте колени и локти, а уже потом все тело. Необходимо помнить, что закаливание должно приносить бодрость и радость. При появлении симптомов недомогания необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу», – советует специалист.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До мурашек: голосом Никиты Моисеева из Ижевска говорят герои блокбастеров, сериалов и аниме

В Ижевске нашли ребенка из Японии, объявленного в розыск

Чиновника из Удмуртии обвинили в получении взятки за контракты на поставку автозапчастей