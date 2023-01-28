В Удмуртии похоронили младшего сержанта, погибшего на Украине

Фото: архив КП

Сегодня, 28 января в Удмуртии прошли похороны младшего сержанта Сергея Конева. Он погиб на Украине в ходе специальной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Простились с сержантом в Завьяловском районе.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, мужчина представлен к государственной награде. Посмертно.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Семье оказывается помощь в полном объеме.

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