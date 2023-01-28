Гороскоп на день: 29 января Тельцам лучше хранить секреты, а Ракам отказаться от поездок

Фото: Маша Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 29 января.

Овен

День следует посвятить тому, что делается в вашей голове. Упорядочите все мысли и идеи, которые роятся в вашей голове. Займитесь чем-то отвлеченным, например, творчеством.

Телец

Сплетни – это не ваш конек. Вы попадете в неловкую ситуацию, поэтому все узнанные тайны лучше хранить надежно. Не стоит игнорировать предупреждения, полученные в этот день.

Близнецы

Не спешите, только тогда все получится. Не стоит ввязываться в сомнительные авантюры, ничего хорошего из этого не выйдет. Будьте внимательны, совершая банковские операции.

Рак

Ваше покладистое настроение может сыграть злую шутку. Лучше отказаться от поездок и встреч с людьми. Побудьте в одиночестве, соберитесь с мыслями. Тогда вы и поймете, что следует делать дальше и куда идти.

Лев

Ваша жизненная энергия бьет ключом. Направьте ее в нужное русло, не растрачивайте ее на решение мелких проблем. Сейчас самое время делать то, что хочется именно вам!

Дева

Обратите внимание на свое здоровье, ваш организм просто кричит об этом. Иначе планы на ближайшее время с треском полетят в трубу. Больше спите и отдыхайте.

Весы

С серьезностью отнеситесь к тому, что будет происходить в этот день. Неужели вы до сих пор еще не поняли, что все зависит только от нас самих?! Сфокусируйте на этот факте и берите все в свои руки.

Скорпион

Не ввязывайте в авантюры, сегодня для них не самое удачное расположение планет. Доверие к вам может быть подобрано из-за одной лишней фразы. Будьте особо внимательны.

Стрелец

Загляните в себя, это так полезно. В вас заложено столько, а вы не даете этому выйти наружу. Оставьте свой инфантилизм, вы можете горы свернуть!

Козерог

На Козерогов могут надавить в этот день. Им станут навязывать определенную точку зрения, склонять на свою сторону. Не стоит идти на поводу, лучше твердо и сразу говорить нет.

Водолей

Этот день – хороший повод, чтобы устроить нечто эдакое! Необычная вечеринка, долгожданный поход в кино, дегустация необычного блюда… Не сдерживайте своих порывов. И воплощайте мечты в реальность.

Рыбы

Ваше настроение будет изменчивым. Вы будете сомневаться в правильности своих решений. Отнеситесь к этому философски, продлиться это недолго. И уже на следующей неделе вы будете восхищаться тем, что сделали.

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