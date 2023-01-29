Погода в Ижевске на 29 января: дневные -5°С и небольшой снег

Будьте осторожны на дорогах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 29 января в столице Удмуртии днем температура воздуха достигнет -5°..-7°С, пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ночью местами ожидается небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.

Ветер южный, 3-8 м/с.

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