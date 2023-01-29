Хоккеисты Ижевска одержали победу в домашнем матче с командой из Тамбова

Почти весь матч команды шли на равных. Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

28 января в Ижевске прошел домашний матч «Ижсталь» – «Тамбов», по итогу которого сталевары одержали победу. Об этом сообщает прес-служба ХК «Ижсталь» в Вконтакте.

Матч начался с заброшенной шайбы в ворота сталеваров, однако, спустя 13 минут счет сравнял хоккеист Денис Маркус. Второй период обе команды шли вровень, но в последние 20 минут команда «Ижсталь» начала сдавать позиции. Наверстать упущенную шайбу помог Александр Беляев с помощью дубля.

В овертайм, который начался при счете 4:4, хоккеисты не забросили ни одного гола, но во время буллитов победу сталеварам принесла шайба Вячеслава Скобелева. Таким образом, «Ижсталь» завершила домашний матч со счетом 5:4.

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