Осознание своих эмоций: как справиться с эмоциональным выгоранием

Не нужно сдерживать эмоции, которые вы испытываете. Фото: архив редакции

Рутина на работе может стать одной из причин эмоционального выгорания, которое в свою очередь отнимает все силы и желание двигаться дальше. Психолог рассказала, как совладать с таким явлением в беседе с RT.

Начать нужно с осознания своих и чувств, а также принять тот факт, что эмоции не бывают только хорошими или плохими.

«Мы привыкли думать, что раздражение и обида – плохо, а вот радость – хорошо. На самом деле любые эмоции – это нормально и правильно. Проговаривайте себе, что испытываете в моменте: «я злюсь», «мне тревожно», «я обижаюсь» – и разрешите себе это, тогда жить станет легче», – поделилась эксперт.

После того, как вы поняли, что вы чувствуете на самом деле, дайте себе возможность расслабиться физически. Хочется кричать – кричите, топать ногами – топайте.

«Топайте ногами и кричите. Звучит смешно, но это отличный способ сбросить напряжение. Найдите уединенное место и не стесняйтесь», – говорит психолог.

Сдерживать свои эмоции не лучший способ решить проблему. Если вам хочется посидеть и поплакать, то дайте слезам выйти наружу.

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