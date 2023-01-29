630 тысяч рублей взыскали у мошенницы из Ижевска

Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства. Фото: архив редакции

Бывшую сотрудницу страховой компании признали виновной в преступлении по статье «Мошенничество». Она под видом агента оформила более 70 страховых полисов и получила оплату по договору страхования денежных средств от пострадавших жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Судебным пристав-исполнителем Первомайского районного отделения все же получилось добиться выплаты материального ущерба за совершенное преступление в размере 630 тыс. рублей.

Дело закрыли по причине исполнения всех требований и погашения задолженности.

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