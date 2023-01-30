Погода в Ижевске на день: небольшой снег и гололедица

Сегодня пройдет снег, но день окажется теплым Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 30 января. Уже через два дня начнется последний месяц зимы. А «Комсомолка» расскажет, как погода нас ждет в этот день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -5…-7 градусов.

Пройдет небольшой снег. Сохраняется гололедица. Ветер южный, 6–11 м/с.

Желаем хорошего дня!

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