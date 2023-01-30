Более 600 кубометров снега вывезли с улиц Ижевска с начала зимы

На днях рабочие чистили тротуар на ул. М. Горького. Фото: пресс-служба Ижевска

В этом году дорожные рабочие вывезли уже более 600 тысяч кубометров снега с начала зимнего сезона. Такие данные приводит пресс-служба Ижевска.

В прошлом году за аналогичный период на снегосвалку отправили только 500 тысяч кубометров снега.

«Конечно, в этот сезон погода нас испытывает то снегопадами, то ледяным дождем, то морозами. Есть дни, когда снега нет, но работы у нас от этого меньше не становится. Перед началом снегопада обязательно проводим проверку всей техники, формируем дополнительные смены, извещаем водителей, которых планируем вызвать на работу сверхурочно, дорожных рабочих, которые будут расчищать пешеходные зоны. В пиковые ситуации на улицах города работают больше 100 единиц техники и 60-80 дорожных рабочих днем, и столько же – ночью», – говорит начальник участка МУП «ДРЭУ» Ильшат Галеев.

Тротуары в городе обрабатывают противогололедными материалами. Затем остатки льда и снега подметают и формируют вал на обочине. После этого снег отправляется на снегосвалку. Подсыпают реагенты тракторные пескотрясы.

Тракторы с щетками используют, чтобы подметать пешеходные дорожки, улицы частного сектора, межквартальные проезды.

Грейдеры формируют снежные валы на обочинах и используются для расширения дорог.

Каждый подрядчик сам расчитывает необходимое количество техники и рабочих. Всего в городе зимней уборкой занимаются 4 компании. У них в сумме 282 машины.

Подробнее об уборке снега зимой «Комсомолка» рассказывала здесь.

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