Женщина из Сарапула упала в выкопанную для ремонта водопровода яму

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии @pssur

Вечером 29 января в Сарапуле местная жительница упала в яму, выкопанную для ремонта водопровода. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Спасатели установили лестницу и спустились к сарапульчанке. Ее подняли из ямы и передали врачам.

Отметим, что яма была огорождена по всем требованиям.

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