В стоматологии на улице 40 лет Победы в Ижевске впервые за 50 лет начали ремонт

Сейчас специалисты работают над преображением операционной Фото: Амир Закиров

Впервые за все 50 лет существования стоматологии на улице 40 лет Победы в Ижевске в клинике делают ремонт. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Ремонт начали делать после жалоб пациентов летом прошлого года. Уже отремонтировали хирургический и лечебный кабинеты. Сейчас специалисты работают над преображением операционной.

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук @elvira_pinchuk

«Меняем буквально все – от медицинской мебели до батарей и окон», – поделилась Пинчук.

После кабинетов в больнице отремонтируют коридоры и холл.

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