В стоматологии на улице 40 лет Победы в Ижевске впервые за 50 лет начали ремонт

Сейчас специалисты работают над преображением операционной
Фото: Амир Закиров
Впервые за все 50 лет существования стоматологии на улице 40 лет Победы в Ижевске в клинике делают ремонт. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.
Ремонт начали делать после жалоб пациентов летом прошлого года. Уже отремонтировали хирургический и лечебный кабинеты. Сейчас специалисты работают над преображением операционной.
Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук @elvira_pinchuk
«Меняем буквально все – от медицинской мебели до батарей и окон», – поделилась Пинчук.
После кабинетов в больнице отремонтируют коридоры и холл.
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