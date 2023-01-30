Трое мужчин из Пермского края угнали и подожгли машину в Можге

Фото: МВД по Удмуртии @mvdudm18
В Можге за угон и поджог машины задержали 3 мужчин из Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчины приехали в Можгу на заработки. Выпив, пермяки отправились на прогулку по городу. В это время они заметили припаркованный в Наговицынском микрорайоне ВАЗ-21093 и угнали его. Возле кладбища угонщики остановились, облили машину бензином и подожгли ее.
Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».
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