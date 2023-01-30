Мужчину из Удмуртии подозревают в убийстве сожительницы из-за ревности

Фото: Следственное управление СК России по Удмуртии

В Камбарке по подозрению в убийстве сожительницы задержали 51-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

29 января в 3:40 пьяный мужчина поссорился со своей 40-летней сожительницей. Причиной ссоры стала ревность. Камбаряк схватился за нож и ударил собутыльницу. Женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователь готовит материалы для заключения мужчины под стражу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, задержали в Удмуртии

Какие семена купить: выбираем основу будущего урожая

Директор строительной организации из Ижевска уклонился от налогов на 15 млн рублей