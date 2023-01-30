Два модульных ФАПа открылись в деревнях Завьяловского района Удмуртии

Фото6 Минздрав Удмуртии @mzur.ru
В Завьяловском районе Удмуртии открыли два модульных ФАПа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
ФАПы построили в деревнях Сизево и Старый Чультем. Работы проходили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Готовые конструкции доставили в деревни и смонтировали всего за один месяц.
«Сейчас ФАПы готовятся к сдаче. После оснащения оборудованием и получения лицензии, весной этого года, они уже начнут принимать пациентов», – поделился замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов
В пунктах есть все необходимое. Здесь оборудовали смотровую, место для ожидания приема, процедурно-прививочный кабинеты, туалет и раздевалку для медперсонала. ФАПы откроют свои двери для пациентов во 2 квартале этого года, когда будут готовы все необходимые документы.
Также в этом году хотят построить 5 новых врачебных амбулаторий и новую поликлинику в Сарапуле.
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