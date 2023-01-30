Гороскоп на день: 31 января у Тельцов эмоциональные качели, а Дев ждет мимолетное увлечение

Пришло время перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на 31 января.

Овен

Мечтательный настрой будет выбивать вас из рабочей колеи. Поддайтесь ему, это поможет разгрузить мозг и дать место новым идеям.

Телец

В этот день Тельцов ждут эмоциональные качели. Наберитесь терпения и реагируйте на все происходящее не так остро. Не стоит решать финансовые вопросы, возможны фатальные ошибки.

Близнецы

Близнецы будут рассеяны 31 января, поэтому стоит быть очень осторожными с финансами и договорами. Ваши спокойные отношения со второй половинкой под угрозой, тщательно контролируйте свои слова и не верьте тому, что сами не провели.

Рак

Ваше здоровье сейчас не в лучшей форме. Дайте себе отдохнуть и расслабиться, ведь ваша продуктивность сейчас на нуле. Не стоит укорять себя, организм дает понять вам, что такой ритм жизни для вас слишком активный на этом этапе.

Лев

Хороший день для общения с близкими. Ваши родственные связи – это ваша самая сильная опора. Мелкие неурядицы в начале дня быстро разрешаться, и вторая половина будет поистине приятной и продуктивной.

Дева

Уделите время своему партнеру, складывается ощущение, что вы задвинули ваши отношения в дальний угол. А вот свободных Дев ждет мимолетное увлечение. Им стоит поддаться соблазну совершить что-то из ряда вон выходящее.

Весы

Не стоит расходовать все свои силы на работу. Обратите внимание на другие стороны вашей жизни. В отношениях уберите критику – ведь вы тоже не идеальны.

Скорпион

Ваша нерешительность сыграет в этот день вам на руку. Вы избежите не только споров, а может быть, и конфликтов с окружающими, но и неожиданных трат.

Стрелец

Доверяйте вашей интуиции на 100 процентов. Она поможет реализовать поставленные задачи без потерь, а также укрепить ваши отношения со спутников жизни. Совет: с тем, кто вам по какой-то причине неприятен, на время прекратите общение.

Козерог

Используйте свой чары строго по назначению. Если вы выйдите за рамки дозволенного, последствия ударят по вашей репутации. Не стоит давать поводы для ненужных сплетен.

Водолей

Побудьте в этот день немножечко гедонистом – позвольте себе большее и поймите, наконец, что вы достойны этого. И не бойтесь бреши в бюджете: вы настолько прокачали свои финансовые скиллы, что не совершите никаких безрассудных трат.

Рыбы

Рыбам стоит в этот день побыть сыщиками – сначала соберите всю информацию, обращайте внимание на детали и только потом делайте выводы. Будьте благоразумны и не доверяйте информации, которая поступила от неизвестным вам людей.

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