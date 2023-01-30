Врач назвал возможные причины сонливости днем

Не стоит пить много кофе при сонливости Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несмотря на то, что чувство сонливости в дневное время – это отклонение от нормы, многие люди борются с этой проблемой. Доктор медицинских наук Сергей Хомяков в беседе с RT назвал возможные причины такого состояния.

Норма сна для взрослого человека – 7-9 часов. Если вы спите ночью достаточное количество времени, но при этом все равно испытываете чувство сонливости, то это тревожный звоночек.

«Это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, например. К сонливости днем может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы – состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)», – поделился эксперт.

Желание спать в течение дня может привести к ряду заболеваний: гипотиреоз, сахарный диабет, онкологические заболевания, фибромиалгия, системная красная волчанка, синдром Шегрена, рассеянный склероз и многое другое.

Но бороться с сонливость с помощью кофеина не стоит. Энергетики, кофе и чай могут вызвать лишь кратковременное возбуждение нервной системы. Но стоит помнить и о том, что затем последует снижение активности.

«Сонливость в течение дня является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьезных заболеваний. Для начала поиска причин необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу общей практики», – подытожил Хомяков.

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