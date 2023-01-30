Почти 700 тысяч рублей украли у женщины из Сарапула под предлогом защиты денег

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

Почти 700 тысяч рублей украли в Сарапуле у 56-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Два дня женщине звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они убедили пенсионерку в том, что на ее имя хотят оформить кредит. Для того чтобы спасти накопления женщине предложили перевести деньги на «безопасный счет». Сарапульчанка купила телефон с доступом в интернет и через мобильное приложение перевела 691 000 рублей на счета мошенников. На следующий день женщина поняла, что попалась на крючок мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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