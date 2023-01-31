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НовостиОбщество31 января 2023 2:33

Погода в Ижевске на день: 31 января пройдет небольшой снег

Рассказываем о прогнозе
Анастасия Захарова
Сегодня ожидается теплая погода

Сегодня ожидается теплая погода

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступило 31 января – последний день этого месяца. А «Комсомолка» расскажет, какой окажется погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -2…-4 градуса. Временами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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