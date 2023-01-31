ХК Ижевска «Ижсталь» проиграл команде из Пензы

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

30 января прошла очередная игра «Ижстали» в рамках Кубка Шелкового пути. На этот раз хоккеисты сразились с ХК из Пензы «Дизель», сообщает пресс-служба команды из Ижевска.

Счет открыли пензяки на 14 минуте. Шайбу забил Барбашев броском с пятака. До 3 периода счет оставался неизменным. Команды пытались забить голы, но безуспешно. На 45 минуте игры Буренов из «Дизеля» смог забросить шайбу «Ижстали». И еще через 4 минуты Лапин забил последний в этой игре гол.

Матч закончился со счетом 0:3 в пользу «Дизеля».

«Игра сложилась неудачно для нас. <...> Много сил отдали, но так и не смогли забить. Без забитых голов рассчитывать на успех не приходится. Ошибки, которые совершили, слишком непозволительные. За это нас соперник наказал. Получается, проиграли по делу. Все равно скажу, что я доволен игрой команды, ее самоотдачей, старанием, желанием, энергией», – сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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