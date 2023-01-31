Мужчину из Удмуртии задержали за незаконный отстрел лося

Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД по Удмуртии @mvdudm18

В Игринском районе за незаконный отстрел лося задержали 46-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Егерь услышал выстрелы между деревнями Комсомолец и Сундошур и сообщил в полицию. На месте полицейские увидели тушу лося на снегу и мужчину с ружьем. У охотника изъяли охотничьи ружья и охотничьи патроны разных калибров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ущерб окружающей среде составил 240 тысяч рублей. Мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 1 миллиона рублей.

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