В Удмуртии простились с еще одним погибшим в Украине военнослужащим

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30 января в Завьяловском районе Удмуртии прошли похороны рядового Альберта Ямалиева. Мужчина погиб в ходе СВО в Украине.
Военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества за проявленный при выполнении служебных обязанностей героизм. Прощание прошло со всеми воинскими почестями.
Родным и близким Ямалиева глава Удмуртии выразил соболезнования. Им оказывается помощь в полном объеме.
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