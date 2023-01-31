В Удмуртии простились с еще одним погибшим в Украине военнослужащим

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30 января в Завьяловском районе Удмуртии прошли похороны рядового Альберта Ямалиева. Мужчина погиб в ходе СВО в Украине.

Военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества за проявленный при выполнении служебных обязанностей героизм. Прощание прошло со всеми воинскими почестями.

Родным и близким Ямалиева глава Удмуртии выразил соболезнования. Им оказывается помощь в полном объеме.

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