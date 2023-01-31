Три квартиры сгорели при пожаре в деревянном доме в Удмуртии

Общая площадь пожара составила 130 кв.м. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

30 января в поселке Яр на Вокзальной улице загорелся трехквартирный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Огонь уничтожил веранду дома, кровлю квартиры №2 и личное имущество жильцов. Также от огня пострадала внутренняя отделка всех трех квартир.

Общая площадь пожара составила 130 кв.м. Тушить пламя помогала добровольная пожарная дружина. Причина и обстоятельства пожара выясняются.

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