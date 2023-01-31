С 30 января записаться в онкодиспансер Удмуртии можно через ответственное лицо в поликлинике

Фото: Минздрав Удмуртии @mzur.ru

С 30 января для записи в Региональный онкодиспансер в Удмуртии можно обратиться к ответственному лицу в поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Врачи рассмотрели своих пациентов и решили, что систему записи на прием нужно поменять.

«Мы проанализировали поток людей, которые обращаются в поликлинику онкодиспансера, и выяснили, что около 40% пациентов, направляемых к нам из медицинских организаций, не имеют онкопатологии. Это значит, что те, кому действительно нужна наша помощь, номерки вовремя не получают. Именно поэтому мы преобразовали систему записи на приём к специалистам РКОД», – поделился заведующий амбулаторно-поликлинической службы РКОД Владимир Дагаков.

С 30 января, если у пациента будут подозревать рак, его в онкодиспансер его будут записывать ответственные лица при поликлинике, к которой он прикреплен. Терапевт сообщит ответственному и он записывает пациента на прием, при условии, что при изучении медкарты подозрения повторились. При такой системе больные будут попадать на прием в течение 2 недель в обычных условиях и 3 дней – в экстренных.

Через ответственных также можно записаться и на повторный прием. Для этого нужно сразу обращаться к специалисту, минуя терапевта. Также доступна запись по телефону регистратуры: 8 (3412) 333-143 или по адресу электронной почты: registr@onco18.ru

Напоминаем, недавно стало известно, что с диагнозом онкология у врачей наблюдаются 43 147 жителей Удмуртии. При этом 6 800 из них выявили в прошлом году.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина из Ижевска вызвался проводить девушку домой и два раза изнасиловал ее

35 рублей в час и свободные дороги: в Ижевске начинают работать платные парковочные пространства

Мужчина погиб в столкновении двух грузовиков в Удмуртии