Директора частной стоматологии в Ижевске обвиняют в мошенничестве с деньгами фонда ОМС

Женщина получала деньги за услуги, которые уже оплатили пациенты больницы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за мошенничество с деньгами фонда ОМС осудят 55-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Женщина работала терапевтом и директором в частной стоматологии. С 1 по 31 декабря она вносила ложные сведения в отчеты, которые потом отправляла в фонд для оплаты в рамках программы оказания бесплатной медпомощи пациентам. Таким образом она получала деньги за услуги, которые уже оплатили пациенты. Так она украла почти 200 тысяч рублей.

Из больницы изъяли всю необходимую документацию, также опросили врачей и пациентов. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением прокурору для передачи в суд.

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