Гороскоп на день: 1 февраля друзья подарят Стрельцам немного удачи, а Козерогам вылечат разбитое сердце

Мир преподносит неожиданные сюрпризы Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Попытки преодолеть возникшее на пути препятствие может серьезно повлиять на ваш эмоциональный настрой. Вам стоит поберечь свои нервы. Если дело вам не по душе – откажитесь от него.

ТЕЛЕЦ

Встреча с духовно близким человеком скрасит ваш одинокий день. С этой встречи для вас начнется белая полоса. Не упустите свою удачу.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на все сложности отношений с вашим партнером, вы сможете удивиться их гармоничности. Вас ожидает приятный сюрприз, который поможет вам в этом убедиться.

РАК

Груз ответственности не даст вам покоя, а знакомые хитростью могут подлить масла в огонь, вынудив вас утратить баланс. Не стоит брать на себя все проблемы окружающих. Расслабьтесь.

ЛЕВ

Именно сегодня вам необходимо побыть наедине и обдумать то, что происходит с вашей жизнью. Хорошее время, чтобы отправиться в путешествие.

ДЕВА

Вас ждет сотрудничество, которое не слишком входило в ваши планы. Но не отвергайте поступившие предложения. Они принесут вам хорошую выгоду.

ВЕСЫ

Излишняя суеверность может привести к неожиданно комичным ситуациям. Немного мистики в любом случае проникнет в вашу жизнь. Настройтесь на позитив, вы сможете поймать удачу за хвост.

СКОРПИОН

Юридическая деятельность принесет свои плоды и избавит вас от лишних обязательств. Но не расслабляйтесь. Ваше положение еще не устойчиво.

СТРЕЛЕЦ

Иногда фантазии способны воплотиться в жизнь. Сегодня ваш день. Вы поймаете волну вдохновения, а близкие подарят немного удачи для исполнения мечты.

КОЗЕРОГ

Стоит ли лить слезы, если вам разбили сердце? Пришла пора сделать шаг навстречу светлому будущему. Сегодня лучший день, чтобы провести время с друзьями и хорошо повеселиться.

ВОДОЛЕЙ

Пора выбираться из родительского гнезда. Вы удивитесь, находясь на расстоянии, ваши узы окрепнут. Ваш отчаянный шаг поможет обрести надежного союзника.

РЫБЫ

Ваша сила в логике. Любой спор будет вам по плечу, если вы не побоитесь использовать имеющиеся у вас аргументы. Справедливость восторжествует, когда вы добьетесь желаемого.

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