Погода в Ижевске на день: 1 февраля в городе пасмурно и до -12°С

С первым днем февраля вас!
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем температура воздуха не поднимется выше -5°С. Ветер южный со скоростью 3,4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -12°С.
Хорошего вам дня!
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