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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:55

Добровольцы из Удмуртии вернулись домой из зоны СВО

Глава Удмуртии поделился видео со встречи
Виола Романова
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Сегодня ночью из Украины в Удмуртию вернулись добровольцы–участники СВО. Этим в своих соцсетях поделился глава региона Александр Бречалов.

«Рады приветствовать вас дома, друзья. Наша республика вами гордится. Благодарим за службу», – написал глава.

У военнослужащих закончились служебные контракты.

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