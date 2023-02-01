Добровольцы из Удмуртии вернулись домой из зоны СВО

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Сегодня ночью из Украины в Удмуртию вернулись добровольцы–участники СВО. Этим в своих соцсетях поделился глава региона Александр Бречалов.

«Рады приветствовать вас дома, друзья. Наша республика вами гордится. Благодарим за службу», – написал глава.

У военнослужащих закончились служебные контракты.

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