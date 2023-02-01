В Удмуртии задержали супругов-наркозакладчиков из Иркутской области

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив КП

В Удмуртии задержали супружескую пару наркозакладчиков из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчину и женщину задержали в одной из деревень в Завьяловском районе. Они забирали 30 свертков с наркотиками из закладки. В будущем они бы продали нелегальные вещества в Ижевске. Полицейским супруги объяснили, что работают закладчиками в интернет-магазине с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас супружеская пара находится в изоляторе.

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