У бухгалтера из Ижевска мошенники украли почти 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

Бухгалтер одного из предприятий в Ижевске стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ижевчанку в том, что мошенники хотят украсть деньги с ее счета. Чтобы спасти сбережения, женщине нужно было оформить «встречный» кредит и перевести полученные деньги на «безопасный счет». Так она и поступила. Бухгалтер оформила кредит на 1 922 000 рублей и перевела эти деньги на указанные счета.

После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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