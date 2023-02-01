Мужчину из Удмуртии осудят за систематические избиения своего 13-летнего пасынка

Фото: СУ СК России по Удмуртии @susk18

За истязание несовершеннолетнего мальчика в Удмуртии осудят 33-летнего жителя Вавожского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 1 января по 23 ноября 2022 года мужчина систематически избивал 13-летнего пасынка. Следователи провели медицинские и психолого-психиатрические судебные экспертизы. Также допросили учителей, родственников и знакомых обвиняемого.

Уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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