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НовостиОбщество1 февраля 2023 12:01

Трубопровод холодного водоснабжения прорвало в Можге

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся
Софья Кель
Фото: Михаил Трофимов ВКонтакте

Фото: Михаил Трофимов ВКонтакте

1 февраля на улице Короленко в Можге прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Михаил Трофимов.

Сейчас на месте работает бригада водоканала МУП ЖКХ. Подачу холодной воды возобновят в ближайшее время.

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