Трубопровод холодного водоснабжения прорвало в Можге

Фото: Михаил Трофимов ВКонтакте

1 февраля на улице Короленко в Можге прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Михаил Трофимов.

Сейчас на месте работает бригада водоканала МУП ЖКХ. Подачу холодной воды возобновят в ближайшее время.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук не смогла записаться на прием к врачу по телефону регистратуры

Мужчина из Сарапула убил любовника сожительницы