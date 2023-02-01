Трубопровод холодного водоснабжения прорвало в Можге

Фото: Михаил Трофимов ВКонтакте
1 февраля на улице Короленко в Можге прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Михаил Трофимов.
Сейчас на месте работает бригада водоканала МУП ЖКХ. Подачу холодной воды возобновят в ближайшее время.
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