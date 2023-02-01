За минувшие сутки в Удмуртии выявили 165 случаев заражения коронавирусом

113 из 165 больных в Ижевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 1 февраля по республике выявили еще 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 14 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 113 больных выявили в Ижевске. 63 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 29 детей до 14 лет и 40 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 11,05 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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