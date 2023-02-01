Гороскоп на день: 2 февраля Львам придется затаиться, а Тельцам побороться за отношения

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз всех знаков зодиака на 2 февраля.

Овен

Вам придется перераспределить расходы по причине несовпадения целей и средств. Нужно срочно ликвидировать дыры в бюджете, чтобы и дальше ни в чем себе не отказывать. Сейчас вы платите за то, чем совершенно не пользуетесь. И, возможно, даже не в курсе, что платите.

Телец

Вас ожидает борьба за какие-то отношения. Не обязательно за любовные, они могут быть дружескими или родственными. Проблема в том, что дорогой вам человек поведет себя не так, как вы ожидали, возможно, обвинит вас в чем-то. Но если правда на вашей стороне, вы добьетесь успеха.

Близнецы

Вас ждет приятный сюрприз, который вы честно заслужили. Это вряд ли будет что-то материальное, но вы все равно очень порадуетесь. Поделитесь своим хорошим настроением с окружающими.

Рак

Пришло время избавляться от лишнего. Будет это лишний вес или старые номера телефонов в вашей адресной книге, зависит от вашей личной ситуации. Перестаньте захламлять свою жизнь, и тогда в нее придет нечто новое.

Лев

Вам захочется произвести на окружающих впечатление, но сегодня не ваше время. Вы можете выглядеть в своих попытках нелепо. Лучше переждать и плотно поработать, а ваша минута славы придет через несколько дней.

Дева

Вас ждет сумбурный день. Многие события не будут от вас зависеть, люди, с которыми вас связывают общие дела, подведут в решающий момент, а обстоятельства сложатся таким образом, что вам придется менять планы на ходу. Плывите по течению – это все, что могут посоветовать звезды.

Весы

Вам предстоит узнать что-то новое, причем из такого источника, которым вы привыкли пренебрегать. Это настолько вас поразит, что остаток дня вы больше ни о чем не сможете думать. А еще заставит поменять некоторые взгляды.

Скорпион

Вам стоит задуматься над своими режимами дня и питания. От этого зависит ваше здоровье, а вам сейчас важно быть здоровыми. Откажитесь от сладостей и спиртного, вспомните про овощи. И постарайтесь не переживать по пустякам.

Стрелец

Отнеситесь к поступающей информации с разумной долей критики и скепсиса. Сегодня вас могут попытаться ввести в заблуждение, но, скорее всего, ничего не получится. Подумайте, кто и зачем это делает, – может пригодиться на будущее.

Козерог

Вас ждут неожиданные трудности там, где вы ничего подобного не ждали. «Подводные камни» могут поджидать как в рабочих проектах, так и в каких-то домашних делах. Но вы справитесь, не нужно паники. Еще и получите ценный опыт.

Водолей

Вам полезно проявить немного здорового эгоизма. Вы очень много думаете о других, а кто позаботится о вас и вашем благополучии? Придется все делать самим. Или искать того, кто будет вас холить и лелеять.

Рыбы

Сегодня вам следует проявить наблюдательность. Судьба будет посылать вам знаки, постарайтесь их не упустить и отреагировать соответствующим образом. Это избавит от многих проблем, а может быть, даже привлечет удачу.

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