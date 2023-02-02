Погода в Ижевске на 2 февраля: резкое ночное похолодание и снег

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 2 февраля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, днем местами пройдет небольшой снег.
Днем температура воздуха составит -7…-9°С. К вечеру ожидается резкое похолодание до -13…-15°С.
На дорогах сохраняются гололедица – будьте особенно внимательными.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 756 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов
Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук не смогла записаться на прием к врачу по телефону регистратуры
Мужчина из Сарапула убил любовника сожительницы