Погода в Ижевске на 2 февраля: резкое ночное похолодание и снег

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 2 февраля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, днем местами пройдет небольшой снег.

Днем температура воздуха составит -7…-9°С. К вечеру ожидается резкое похолодание до -13…-15°С.

На дорогах сохраняются гололедица – будьте особенно внимательными.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 756 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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