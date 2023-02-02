После изъятия машины житель Ижевска погасил алименты в 170 тысяч рублей

Фото: drive2.ru

В Ижевске нерадивый отец погасил долг по алиментам только после изъятия у него машины. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, мужчина не платил деньги двум своим сыновьям. Сумма долга составила более 170 тысяч рублей.

Приставы нашли у должника автомобиль «Kia Soul». Они описали машину и арестовали ее, поместив на спецстоянку. Пояснив мужчине, что если он не оплатит долг, автомобиль будет принудительно продан.

Испугавшись, мужчина за 5 дней нашел деньги и погасил долг перед детьми. После забрал машину.

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