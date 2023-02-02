Ул. Карла Маркса в Ижевске откроют к 4 февраля

Фото: администрация Ижевска

Автомобильный проезд по ул. К. Маркса со стороны ул. Кирова в Ижевске будет закрыт до конца этой недели. Это связано со строительством сетей ливневой канализации и ремонтом ветхих водопроводных сетей, сообщается на сайте администрации столицы Удмуртии.

Фото: администрация Ижевска

Напомним, работы на ул. К. Маркса, на участке от пер. Северный до ул. Кирова начались прошлой осенью. За это время здесь сделали около 1500 метров новой ливневки.

Сейчас идет строительство 5 дождеприемных и 37 смотровых колодцев. Общая сумма, которая идет на строительство ливневневой канализации для водоотведения нового жилого микрорайона, составляет 52 млн рублей. Эти деньги были выделены из республиканского и федерального бюджетов.

Фото: администрация Ижевска

«Строительство сетей выполняется методом горизонтально направленного бурения, чтобы не делать больших раскопов на довольно оживленной улице. Сложности вызывает глубина прокладки трубопроводов – это более 4 метров в глубину, крайняя стесненность местности - все работы выполняются в границах проезжей части, и насыщенность коммуникациями – здесь под землей проходят силовые кабели от тяговой подстанции, газ, водопровод, канализация», – подчеркнул Андрей Никитин, директор по производству подрядной организации.

Автомобильный проезд на ул. К. Маркса с ул. Кирова откроется уже в эти выходные. Всю работу завершат к 1 марта, а благоустроят уже весной. Летом сети протянут в сторону улиц Кирова и М. Горького.

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