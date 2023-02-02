Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Удмуртии

Дом загорелся поздно ночью Фото: Сергей ГРАЧЕВ

2 февраля в 2:40 на улице Свободы в Камбарке загорелся деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

От огня пострадали стены, потолок и пол на 2 кв.м. Есть один пострадавший: мужчина 1952 г.р.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

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