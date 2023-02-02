Скончался экс-зампред Госкомитета по спорту Удмуртии Шавкунов Дмитрий

Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии ВКонтакте @minsport_ur

30 января скончался бывший заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту УАССР Шавкунов Дмитрий Илинарович. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Удмуртии.

«Для всего спортивного сообщества это большая утрата. Приносим соболезнования родным и близким», – сказали в министерстве.

Похороны прошли сегодня в прощальном зале «ИжРитуал». Проститься с Дмитрием Илинаровичем пришли его родные и близкие.

СПРАВКА:

Декабрь 1980 – заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров УАССР

1986 – заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту УАССР (проработал до марта 2009 года)

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