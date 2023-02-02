ВИЧ-диссидентские организации в России предложили внести в перечень экстремистских

Такие организации уверены в том, что ВИЧ не существует Фото: Амир Закиров

В России предложили внести ВИЧ-диссидентские организации в список экстремистских. Как сообщает RT, идея принадлежит депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Павлу Крупнику.

Сейчас в стране существует множество программ нацеленных на снижение заболеваемости ВИЧ и СПИДом, а также информированием россиян. Но при этом продолжают существовать организации, которые пытаются убедить людей в том, что этих болезней не существуют. Они также советуют людям с этим диагнозом не лечиться и отказаться от посещения врачей. Поэтому любую публичную активность таких групп нужно запретить.

«В данной ситуации прошу Вас изучить данный феномен и высказать свое мнение о возможном внесении движения ВИЧ-диссидентов в перечень деструктивных и экстремистских организаций», – сказал Крупник.

Свое обращение он отправил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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