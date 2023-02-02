Мужчина из Удмуртии поджег склад в Подмосковье из-за конфликта с работодателем

Общая площадь пожара составила 1400 кв.м Фото: Сергей ГРАЧЕВ

41-летний житель Удмуртии поджег склад с пластиком в поселке Нахабино. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Мужчина поджег ангар после конфликта с работодателем. Сотрудники МЧС сообщили, что общая площадь пожара составила 1400 кв.м. В тушении участвовали 37 человек и 11 единиц техники. К счастью, никто не пострадал.

«По данному факту полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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