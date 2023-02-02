Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Можге

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

1 февраля, примерно в 16:45 недалеко от дома №48 на улице Наговицына в Можге произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

29-летняя девушка на не зарегистрированном в установленном порядке ВАЗе 2110 сбила двух пешеходов. Деовчки 13 и 15 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подростки получили травмы.

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