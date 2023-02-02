Хоккеисты «Ижстали» обыграли ХК из Воскресенска

Фото: ХК «Ижсталь» @hcizhstal.ru

1 февраля в Ижевске прошла игра «Ижстали» и «Химика» из Воскресенска. Ходом игры поделилась пресс-служба ХК из Ижевска.

Полтора периода ни одна команда не могла забить сопернику шайбу. Первый и единственный гол за всю игру удалось забить лишь на 35 минуте матча. Отличился хоккеист «Ижстали» Сергей Шестаков.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ижевска. В следующий раз сталевары сразятся 3 февраля с ХК «Рязань-ВДВ».

«Очень рады сегодняшней победе. Счет - ближе к плей-оффу. Хотел бы сказать спасибо ребятам за настой, за самоотдачу, за терпение. Ошибок было предостаточно, но соперник где-то не смог ими воспользоваться, в каких-то моментах ловили шайбу на себя», – сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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