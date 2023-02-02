Более 900 тысяч рублей украла бухгалтер ЖКХ в Можге у предприятия

Уголовное дело направлено в суд
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Можге за мошенничество осудят 35-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Раньше женщина работала главным бухгалтером МУП ЖКХ в Можге. С октября по декабрь 2022 года она подделывала платежные поручения. И таким образом украла более 900 тысяч рублей из денег, которые местные жители заплатили за водоснабжение и водоотведение.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 6 лет в колонии.
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