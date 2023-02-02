Гороскоп на день: 3 февраля Ракам сделают заманчивое предложение, а Скорпионов ждет интересное знакомство

Звезды знают о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет 3 февраля жителей города.

ОВЕН

В течение всего дня возможны провокации, причем со стороны, казалось бы, самых близких людей. Постарайтесь не поддаваться на них.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня полны сил и энергии – любая задача вам по плечу.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы играют в «глухие телефоны» с окружающими. Так получится, что под одними и теми же словами вы подразумеваете совсем разные вещи. Решить важные вопросы из-за этого не получится.

РАК

Ракам могут сделать заманчивое предложение. Хотя оно кажется рискованным, не спешите отказываться – все может обернуться к лучшему.

ЛЕВ

Кто-то сегодня захочет позаботиться о вас и взять на себя часть ваших проблем. Вы убедитесь, что не так одиноки, как кажется.

ДЕВА

Если вы ждете знаков внимания со стороны человека, который вам нравится – не ждите. Действуйте! Только так получится обрести свое счастье.

ВЕСЫ

Если вам хочется сбежать из реальности, которая вас сейчас окружает – предпринимайте для этого хоть что-нибудь. Только вы хозяин своей судьбы.

СКОРПИОН

У Скорпионов возможно знакомство, которое может вас заинтересовать. Не исключено, что этот человек составит ваше счастье в будущем.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит придираться к мелочам – они не так существенны, а настроение могут испортить.

КОЗЕРОГ

Не откладывайте важные дела, особенно если речь идет о деньгах. Все равно неизбежное вас настигнет, но решить вопросы будет уже труднее.

ВОДОЛЕЙ

Посвятите этот день планированию чего-нибудь приятного, например, вечеринки. Не забудьте побаловать себя чем-то вкусным. Возможны денежные поступления.

РЫБЫ

Берегитесь сегодня от холодов – есть риск подхватить простуду. Также риски могут создать переутомление и стрессы. Постарайтесь заняться своим здоровьем – хотя бы правильно питаться и заниматься спортом.

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