Более 100 тысяч рублей лишился мужчина из Сарапула после попытки вызова проститутки

Фото: МВД по Удмуртии

В Сарапуле более 100 тысяч рублей лишился 63-летний местный житель после посещения сайта с проститутками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина зашел на сайт с интимными услугами, выбрал девушку и позвонил по указанному номеру. Ему ответил мужчина и объяснил, что сначала нужно заплатить 2 000 рублей для предоплаты и 12 000 рублей для страховки. Сарапульчанин согласился и отправил указанную сумму. Через некоторое время ему перезвонили. Мошенник заявил, что нужно перевести еще 14 000 рублей. А во время следующего звонка потребовал отправить на счет уже 60 000 рублей. Все эти деньги мужчине пообещали вернуть.

Всего пожилой сарапульчанин отправил 118 000 рублей. Когда он понял, что наткнулся на мошенников, сразу обратился в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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