«Матч поколений» по шахматам прошел в одном из лицеев Ижевска

Ветераны Первомайского района Ижевска сыграли в шахматы с учениками лицея №25 Фото: Мария Бакланова

В минувший вторник, 31 января, в ижевском лицее № 25 прошел необычный шахматный турнир, названный организаторами «Матчем поколений». В этот вечер ветераны Первомайского района города сразились с учениками этой школы.

Как рассказал «Комсомолке» исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин, матчевая встреча состоялась в формате 10 на 10. Каждый участник в итоге провел по четыре партии – две в рапид (быстрые шахматы), еще две в блиц. В упорной борьбе общая победа с небольшим преимуществом осталась за командой ветеранов.

Каждый участник провел по четыре партии Фото: Мария Бакланова

«Матч получился очень душевным и интересным. Ветераны играли с особенным удовольствием. Важен даже не столько результат, сколько внимание, что их помнят, не забывают, приглашают. Впрочем, и игровая составляющая была на уровне – и молодежь, и опытные игроки – шахматисты со стажем и разрядами. Так что борьба шла в каждой партии. В планах – тиражировать этот успешный опыт, привлекая ветеранов и школы других районов города», – рассказал Александр Ватлин.

По итогам матча все участники получили благодарности.

Отметим, что уже 11 февраля в Спортивной школе по шахматам имени С.Ф. Ощепкова стартует открытый чемпионат Ижевска, в котором участники «Матча поколений» могут вновь встретиться за доской.

Все участники получили благодарности Фото: Мария Бакланова

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотрудник УФСИН по Удмуртии заставлял своих подчиненных помогать на стройке знакомого

Вода в теплосетях Ижевска окрасится в зеленый цвет

В двух поликлиниках сбросили звонок вице-премьера правительства Удмуртии, когда она захотела записаться на прием к врачу